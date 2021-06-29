Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz abisini görenler şaştı kaldı! En az kendisi kadar ünlüymüş görenler ikiz sandı

Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz abisini görenler şaştı kaldı! En az kendisi kadar ünlüymüş… Başrolünü Cemre Baysel ile paylaştığı Baht Oyunu'nda Emre karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz dizisindeki rolüyle ilk kez televizyonda izleyici karşısına çıkan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ekranların sevilen oyuncularından biri haline gelen Aytaç Şaşmaz'ın abisi görenler ise şaştı kaldı. Aytaç Şaşmaz'ın abisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz'ın abisi…

29.06.2021 20:11 - Son Güncelleme: 29.06.2021 20:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





