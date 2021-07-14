Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...

Son dönemin parlayan genç yıldızlarından Cemre Baysel... Özellikle Survivor'a da kayılan Öykü Çelik'e benzerlğiyle dikkat çeken 1999 doğumlu genç oyuncu, Baht Oyunu adlı dizisiyle ekranlara geri döndü. Hal böyle olunca güzel oyuncu hakkında pek çok detay merak ediliyor. Cemre Baysel'in kardeşi Mithat'ı görenler benzerliklerine şaştı kaldı. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

14.07.2021 09:13 - Son Güncelleme: 14.07.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





