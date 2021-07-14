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Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...

Son dönemin parlayan genç yıldızlarından Cemre Baysel... Özellikle Survivor'a da kayılan Öykü Çelik'e benzerlğiyle dikkat çeken 1999 doğumlu genç oyuncu, Baht Oyunu adlı dizisiyle ekranlara geri döndü. Hal böyle olunca güzel oyuncu hakkında pek çok detay merak ediliyor. Cemre Baysel'in kardeşi Mithat'ı görenler benzerliklerine şaştı kaldı. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

14.07.2021 09:13 - Son Güncelleme: 14.07.2021 09:13
Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu... Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
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Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...

Şimdilerde Baht Oyunu'yla ekranlarda boy gösteren Cemre Baysel'in kardeşi görenleri şaşırttı. Birbirlerine fazlaca benzeyen kardeşler yorum ve beğeni yağıyor. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ DORUK AKIN

Baht Oyunu'nun Ada'sı Survivor Öykü gerçeğiyle şaşırtıyor! Cemre Baysel'in kardeşine bakın bildiğiniz erkek versiyonu...