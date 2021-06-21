Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz ile başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine can veren Cemre Baysel'in Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldız oyuncusuyla aşk yaşadığı ancak çiftin kısa bir süre önce sessiz sedasız yollarını ayırdığı öne sürüldü. Şimdilerde adı Aytaç Şaşmaz ile aşk dedikodularına karışan Baysel'in eski sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte Cemre Baysel'in eski sevgilisi…

21.06.2021 20:34 - Son Güncelleme: 21.06.2021 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





