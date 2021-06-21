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Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aytaç Şaşmaz ile başrolünü paylaştığı Baht Oyunu dizisinde Ada karakterine can veren Cemre Baysel'in Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldız oyuncusuyla aşk yaşadığı ancak çiftin kısa bir süre önce sessiz sedasız yollarını ayırdığı öne sürüldü. Şimdilerde adı Aytaç Şaşmaz ile aşk dedikodularına karışan Baysel'in eski sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte Cemre Baysel'in eski sevgilisi…

21.06.2021 20:34 - Son Güncelleme: 21.06.2021 20:34
Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

Baht Oyunu adlı dizide Aytaç Şaşmaz ile kamera karşısına geçen Cemre Baysel'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

Ünlü oyuncunun, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Bozkuş karakterini canlandıran Volkan Keskin ile aşk yaşadığını öğrenen ise şaştı kaldı.

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

Ancak şimdilerde adı Aytaç Şaşmaz ile aşk dedikodularına karışan Baysel'in, Volkan Keskin ile kısa bir süre önce sessiz sedasız yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Uyanış Büyük Selçuklu’nun yıldız oyuncusuyla…

ESRA BİLGİÇ