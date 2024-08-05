Bahçelievler'de 3+1 mütevazı daire! Arabeskin efsanesi Hakkı Bulut'un evine bakın! 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı'

1 Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Hakkı Bulut, yıllardır süren kariyeri ve kendine has tarzıyla adeta bir efsane haline geldi. Ancak onun hayranlarını asıl şaşırtan, gösterişten uzak, mütevazı yaşamı. Hakkı Bulut'un Bahçelievler'deki 3+1 dairesi, sosyal medyada gündem oldu. İşte Hakkı Bulut'un evi...

2 İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu Mu gibi şarkılarıyla arabeskin efsaneleri arasında yer alan Hakkı Bulut, tam 63 yıldır Saadet Bulut ile evli.