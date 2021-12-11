Bahçe güzeli Zara’nın son haline bakın! Doğayla iç içe paylaştı gören dilini ısırdı! Yorumlar peş peşe geldi: Çiçek gibi açmışsın...
Bahçe güzeli Zara'nın son haline bakın! Asıl adı Neşe Yılmaz olan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, sosyal medya hesabında son halini sevenlerinin beğenisine sundu. Mandalina ağacının altında poz veren ünlü türkücü, güzelliğiyle adeta büyüledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü şarkıcı iltifat yağmuruna tutuldu. Zara için 'Esmerlerin en güzeli', 'Çiçek gibi açmışsın' yorumları yapıldı. İşte şarkıcı Zara'nın sosyal medyayı sallayan son hali...
11.12.2021 01:15
- Son Güncelleme: 11.12.2021 01:56
Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran Zara, Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı.
1996 yılında ise TRT'nin açmış olduğu "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavını kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" unvanıyla göreve başlayan Zara, 1998'de "Avuntu" adlı ilk albümünü çıkardı ve güçlü sesini milyonlara duyurdu.
Sesi, yorumu ve rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı, dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Zara şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.