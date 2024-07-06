Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Beraber tatile çıktılar! Mavi'nin tavşan sevdiği anlar beğeni yağmuruna tutuldu

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte tatile çıktı ve Mavi'nin tatildeki tatlı anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Evgar, kızı Mavi ile birlikte çıktığı tatilden keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle Mavi'nin tavşanlarla oynadığı anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Demet Evgar'ın kızıyla o anları...
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'ye bakın! Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte tatile çıktı ve Mavi'nin tatildeki tatlı anları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Instagram'da 2,2 Mn takipçisi olan ünlü oyuncu Demet Evgar Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla tatil sezonunu açtı.
6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde nikah masasına oturdu. Ve çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi geldi.