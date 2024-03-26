Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaşıp kaldı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer abla-kardeş aynı dizideymiş...

Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evgar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Abla-kardeşi görenler ise "Hiç benzemiyorlar" yorumunda bulundu. Bakın Demet Evgar'ın kardeşi kimmiş...