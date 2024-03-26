Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın kim çıktı! Duyan şaşıp kaldı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer abla-kardeş aynı dizideymiş...

Kadrosunda Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evgar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Abla-kardeşi görenler ise "Hiç benzemiyorlar" yorumunda bulundu. Bakın Demet Evgar'ın kardeşi kimmiş...
Kariyeri boyunca Alev Alev, Avlu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi birçok dizide rol alan Demet Evgar'ın son adresi Bahar oldu. Dizide Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerle kamera karşısına geçen Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçıkadlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı.