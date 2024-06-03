Bahar’ın yıldızı Demet Evgar ayağını mı kırdı? Elinde bastonla yürüdü yürekler ağızlara geldi! "Beni ayakta tutan bastonuma teşekkür ederim"

Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerle ekran karşısına geçti. Bahar, her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilirken, başrol oyuncusu Demet Evgar, görüntülendiği davette yürekleri ağızlara geldi. Ünlü oyuncu elinde bastonuyla yürürken görüntülendi. Peki Demet Evgar'ın ayağına ne oldu?
Bir süre ara verdiği oyunculuk kariyerine Bahar dizisiyle devam eden Demet Evgar, her hafta başarılı performansıyla milyonların yakın markajında.
Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerle Bahar dizisinde bir araya gelen Demet Evgar son olarak gündeme set çalışanına küfür etti iddiasıyla düşmüştü.
Bir sosyal medya kullanıcısı X'te yaptığı paylaşımda, "Demet Evgar sette herkesi bezdirmiş, geç gelmeler, kaprisler, ağlamalar... Küfür ve hakaret ettiği asistan kızla bu olayı ilk değilmiş ama bu sefer yanlarında 3. bir kişi de varmış ve bu olaya şahitlik etmiş. Demet önceden bunu inkar ediyormuş" diye yazdı.