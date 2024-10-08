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Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük eski aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Demet Evgar’ın partneri...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Nil Sude Albayrak, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Mehmet Yılmaz Ak'ın 14 yaş küçük eski aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Bakın Demet Evgar'ın partneri Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi hangi ünlü oyuncu...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 15:38 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 15:38
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük eski aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Demet Evgar’ın partneri...

Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük eski aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Demet Evgar’ın partneri...

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

1986'da Diyarbakır'da 6 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı.

Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük eski aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Demet Evgar’ın partneri...

Ancak Mehmet Yılmaz Ak, bu eğitimi yarıda bıraktı ve Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi. Buradan mezun olan ünlü isim, öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurdu.

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