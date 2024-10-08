Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın 14 yaş küçük eski aşkı Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Demet Evgar’ın partneri...

Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR? 1986'da Diyarbakır'da 6 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı.