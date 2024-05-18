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Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın çocukluk fotoğrafına bakın! Doğum gününde paylaştı: Kızımı gördüm kendimde...

Bahar dizisi ile kariyerinin altın çağını yaşayan Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle ekran karşısına geçmeye devam ediyor. Magazin gündeminin yakın markajında olan Demet Evgar yaptığı her paylaşım ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayan Demet Evgar, çocukluk karesini takipçileriyle paylaştı. "Kızımı gördüm kendimde..." notunu düştüğü fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken 44.yaşına özel dansı da yüzleri gülümsetti. İşte Demet Evgar'ın o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 21:06 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 21:17
Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın çocukluk fotoğrafına bakın! Doğum gününde paylaştı: Kızımı gördüm kendimde... 1

Şimdilerde Bahar dizisi ile gönülleri fetheden, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından Demet Evgar magazin gündeminin yakın markajında.

Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın çocukluk fotoğrafına bakın! Doğum gününde paylaştı: Kızımı gördüm kendimde... 2

Uzun süre sonra Bahar dizisi ile ekranlara dönen Demet Evgar, 2.1 takipçili sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım ile çok konuşulmaya devam ediyor.

Bahar’ın başrolü Demet Evgar’ın çocukluk fotoğrafına bakın! Doğum gününde paylaştı: Kızımı gördüm kendimde... 3

Son olarak minik kızı Mavi ile yaotğı paylaşımlarla çok konululan Demet Evgar bugün (18 Mayıs) 44 yaşına girdi.

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