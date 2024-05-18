Bahar'ın başrolü Demet Evgar'ın çocukluk fotoğrafına bakın! Doğum gününde paylaştı: Kızımı gördüm kendimde...

Bahar dizisi ile kariyerinin altın çağını yaşayan Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle ekran karşısına geçmeye devam ediyor. Magazin gündeminin yakın markajında olan Demet Evgar yaptığı her paylaşım ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından doğum gününü kutlayan Demet Evgar, çocukluk karesini takipçileriyle paylaştı. "Kızımı gördüm kendimde..." notunu düştüğü fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken 44.yaşına özel dansı da yüzleri gülümsetti. İşte Demet Evgar'ın o paylaşımları...