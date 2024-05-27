Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisine dahil oldu. Dizide Avukat Ayhan Liberte karakterini canlandıran Yıldırımlar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu olup araştırıldı. Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı...
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisine dahil oldu.
Dizide Avukat Ayhan Liberte karakterini canlandıran Yıldırımlar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu.