Bahar’ın Avukat Ayhan’ı Bennu Yıldırımlar'ın kızı hem annesi hem babası gibi oyuncu çıktı! Bülent Emin Yarar’ın biricik kızı meğer...

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisine dahil oldu. Dizide Avukat Ayhan Liberte karakterini canlandıran Yıldırımlar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu olup araştırıldı. Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı...