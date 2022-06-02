Bahar Şahin ayrılık acısını çabuk unuttu setten bir aşk doğdu! Ünlü oyuncular fena yakalandı flaşlar patlayınca...
Bahar Şahin ayrılık acısını çabuk unuttu setten bir aşk doğdu! Ünlü oyuncular fena yakalandı, flaşlar patlayınca ne yapacağını bilemeyen ikili magazin gündemine bomba gibi düştü. Bahar Şahin futbolcu sevgilisi Dorukhan Toköz ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. İhanete uğradığını ima eden sözlerle dikkateri üzerine çeken Bahar Şahin, yeni sevgilisi ile gecelerde görüntülendi. Bebek'teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen aşıklar, flaşların patlamasıyla bir anda ellerini ayırdı ve kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İşte Bahar Şahin'in yeni sevgilisi...
02.06.2022 14:26 - Son Güncelleme: 02.06.2022 14:39
Bahar Şahin ve kendisi gibi oyuncu olan Oktay Çubuk, önceki gün Bebek'teki bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi.