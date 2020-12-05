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Bahar Candan'ın estetikli olmayan yanı kalmadı! Doya Doya Moda'yla ekranlara dönen Bahar Candan estetiğe doyamadı

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başarıyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.

05.12.2020 17:14 - Son Güncelleme: 05.12.2020 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





