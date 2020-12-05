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Bahar Candan'ın estetikli olmayan yanı kalmadı! Doya Doya Moda'yla ekranlara dönen Bahar Candan estetiğe doyamadı
Bahar Candan'ın estetikli olmayan yanı kalmadı! Doya Doya Moda'yla ekranlara dönen Bahar Candan estetiğe doyamadı
'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan ve Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan şimdilerde ise 'Doya Doya Moda' adlı moda programında boy gösteren Bahar Candan, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başarıyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.
05.12.2020 17:14
- Son Güncelleme: 05.12.2020 17:14
İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yine gündem olmayı başardı. 42 beden üstü yarışmacıların katılabildiği Doya Doya Moda için kilo alan Bahar Candan şimdiden girdiği polemiklerle dikkat çekmeye başarıyor.
Doya Doya Moda yarışmacılarından olan Bahar Candan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımları ile sosyal medyanın diline düştü.
Küçük yaşına rağmen geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın son hali olay oldu.
Bahar Candan'ın dudaklarındaki değişim dikkatlerden kaçmazken takipçilerinden de yorum yağdı. İşte estetiğe doymayan Bahar Candan'ın son hali...
Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.