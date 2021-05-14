Bahar Candan'ın annesi ve babası merak konusu olmuştu... İşte 'beynimin dörtte birini kullanıyorum' diyen Bahar Candan'ın ailesi...

Bahar Candan'ın annesi ve babası merak konusu olmuştu... Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Bahar Candan ilginç açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi. Sıra dışı kıyafet seçimi ile dikkat çeken Candan, programın sonunda ise çok sevdiğini söylediği Nur Yerlitaş'ın kendisi için diktiği bir elbiseyi giydi. Bahar Candan'ın "Beynimin dörtte birini kullanıyorum. Çünkü öyle. Bana da yetiyor zaten" sözleri üzerine Armağan Çağlayan "O kadar zekisiniz ki o yüzden dörtte birini kullanıyorsunuz, salaklık bende anlamadım" diyen Bahar Candan'ın anne ve babası merak edildi. Annesi ve babası akademisyen olan Bahar ve Nihal Candan kardeşler daha önce babalarının iki ayrı işten gelen gelirini kendi hesaplarına yatırdığını bunun da aylık 40 binden fazla olduğunu söylemişlerdi.

14.05.2021 18:02 - Son Güncelleme: 14.05.2021 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





