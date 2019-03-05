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Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...

Moda programlarında sergilediği hareketler ve ettiği kavgalarla gündeme gelen Bahar Candan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram hesabından göbekli ve kilolu halini paylaşan Bahar Candan'ın fotoğrafına yorumlar yağdı. Takipçileri tarafından çizgi film karakteri 'Oburiks'e benzetilen Candan, fotoğraflarına photosop yapmayı bırakınca gerçek hali ortaya çıktı. İşte Bahar Candan'ın olay yaratan son hali...

05.03.2019 20:04 - Son Güncelleme: 05.03.2019 20:33
Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...

Moda programlarıyla gündeme gelen ve Instagram paylaşımları ile adından söz ettiren Bahar Candan, son fotoğraflarındaki göbekli haliyle takipçileri tarafından çizgi film karakteri Oburiks'e benzetildi.

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...

Katıldığı stil yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın son halini gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi.

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...

"GERÇEKTEN KOMİK GÖRÜNÜYOR"

Moda programındaki hareketleriyle, kavgalarıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekti.

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...

Kilolu hali ve göbeği görenleri şaşırttı. Bahar Candan'ın paylaşımlarına yorum yapan bazı takipçileri ünlü ismi çizgi roman karakteri Oburiks'e benzetti.

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...

Candan'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ya bu ne böyle gerçekten komik görünüyor." yorumunu yaptı.

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