Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bahar Candan'ın göbekli hali sosyal medyada olay oldu...
Moda programlarında sergilediği hareketler ve ettiği kavgalarla gündeme gelen Bahar Candan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram hesabından göbekli ve kilolu halini paylaşan Bahar Candan'ın fotoğrafına yorumlar yağdı. Takipçileri tarafından çizgi film karakteri 'Oburiks'e benzetilen Candan, fotoğraflarına photosop yapmayı bırakınca gerçek hali ortaya çıktı. İşte Bahar Candan'ın olay yaratan son hali...
05.03.2019 20:04
- Son Güncelleme: 05.03.2019 20:33
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