Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: "Prostat değil miydi?"

Bir televizyonda yayınlanan programda ilginç anlar yaşandı. Bahar Candan İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi. Seyhan Soylu ise bu yorum karşısında şaşırıp "Kontrol etmedik" yanıtını verdi.