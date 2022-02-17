Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: "Prostat değil miydi?"
Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler! Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı stil yarışması sayesine şöhrete kavuşan Bahar Candan, yaptığı ilginç açıklamalar, hal ve hareketleriyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bahar Candan, İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklama ile gündem oldu. Tatlıses'in 14 Şubat yorumunu duyan Candan bakın neler söyledi.
17.02.2022 15:02 - Son Güncelleme: 17.02.2022 15:08
Bir televizyonda yayınlanan programda ilginç anlar yaşandı. Bahar Candan İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi. Seyhan Soylu ise bu yorum karşısında şaşırıp "Kontrol etmedik" yanıtını verdi.
Nihat Doğan ise bu konuşmanın üzerine "Prostat ilişkiye engel midir? İbrahim abi kaç yaşına geldin gel ben seni umreye götüreyim umre yapalım" dedi.