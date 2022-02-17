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Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: "Prostat değil miydi?"

Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler! Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı stil yarışması sayesine şöhrete kavuşan Bahar Candan, yaptığı ilginç açıklamalar, hal ve hareketleriyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bahar Candan, İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklama ile gündem oldu. Tatlıses'in 14 Şubat yorumunu duyan Candan bakın neler söyledi.

17.02.2022 15:02 - Son Güncelleme: 17.02.2022 15:08
Bahar Candan’dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: Prostat değil miydi?

"PROSTAT DEĞİL MİYDİ?"

Bahar Candan'dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler!

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Bahar Candan’dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: Prostat değil miydi?

Bir televizyonda yayınlanan programda ilginç anlar yaşandı. Bahar Candan İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat yorumunun verildiği haberini izlerken "İbrahim Tatlıses prostat değil miydi? Prostat ne demek?" dedi. Seyhan Soylu ise bu yorum karşısında şaşırıp "Kontrol etmedik" yanıtını verdi.

Bahar Candan’dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: Prostat değil miydi?

Sisi "Hayırdır biri mi yazmış?" diye sorunca Bahar Candan ise "Ben öyle duydumdu" yanıtını verdi.

Bahar Candan’dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: Prostat değil miydi?

Sisi ise "Prostat olan bir insanın sevgilisi olamaz mı?" dedi.

Bahar Candan’dan İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: Prostat değil miydi?

Nihat Doğan ise bu konuşmanın üzerine "Prostat ilişkiye engel midir? İbrahim abi kaç yaşına geldin gel ben seni umreye götüreyim umre yapalım" dedi.

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