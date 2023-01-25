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Haberler Magazin Bahar Candan'dan Acun Ilıcalı'ya: "Aşko Şeyma'yı affettin beni de affet" İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir'i de...

Bahar Candan'dan Acun Ilıcalı'ya: "Aşko Şeyma'yı affettin beni de affet" İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir'i de...

Son dönemde yaptığı skandal paylaşım ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde. Önce daha önce ifşaladığı Mert Ramazan Demir'i diline dolayan Bahar Candan sonrasında Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Bahar Candan Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Şeyma'yı affettin beni de affet" dedi.

25.01.2023 09:45 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:48
Bahar Candan’dan Acun Ilıcalı’ya: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de...

Önceki Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan önce Acun Ilıcalı'yı sonra da Mert Ramazan Demir'i diline doladı.

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Bahar Candan’dan Acun Ilıcalı’ya: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de...

Programa Seren Serengil'in yerine getirilen Ebru Şancı Candan'a "Survivor'a gider misin*" diye sordu.

Bahar Candan’dan Acun Ilıcalı’ya: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de...

Candan bu soru üzerine Acun Ilıcalı'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet"

Bahar Candan’dan Acun Ilıcalı’ya: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de...

Candan'a neden küs oldukları sorulunca da şöyle yanıt verdi:

Bahar Candan’dan Acun Ilıcalı’ya: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de...

"Ben demişim ki 'Murat Boz'la dondurma yemeğe gittik.' Ay ne var bunda dondurma da yemiş olabilir ne var ki! Acun aşko; sevgilisi bence beni kıskanmaz. Çünkü ben Survivor'a gitmek isteyen sıradan ünlüyüm."

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