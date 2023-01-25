Bahar Candan'dan Acun Ilıcalı'ya: "Aşko Şeyma'yı affettin beni de affet" İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir'i de...
Son dönemde yaptığı skandal paylaşım ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde. Önce daha önce ifşaladığı Mert Ramazan Demir'i diline dolayan Bahar Candan sonrasında Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Bahar Candan Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Şeyma'yı affettin beni de affet" dedi.
25.01.2023 09:45 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:48
Önceki Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan önce Acun Ilıcalı'yı sonra da Mert Ramazan Demir'i diline doladı.
Candan bu soru üzerine Acun Ilıcalı'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet"