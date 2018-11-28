Bahar Candan Photoshop kurbanı oldu! İşte Photoshopu abartan ünlü isimler

Bahar Candan Photoshop kurbanı oldu! İşte Photoshop'u abartan ünlü isimler

Bahar Candan instagram'da paylaştığı fotoğraf yüzünden sosyal medyada alay konusu oldu. Kendisine Photoshop yapan Bahar Candan, aynadaki yansımasını unutunca rezil oldu. Bir süredir yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Candan'ın son hali, takipçilerinin aklına, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirmişti. Ancak Bahar Candan'ın aynadaki yansımasına Photoshop yapmayı unutmasıyla takipçiler yorumlarını 'tombul tombul' olarak değiştirdi. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için Photoshop'a başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. İşte Photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 11:26:04 Güncelleme: 11:42:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





