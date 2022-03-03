Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler: "Ahlaksızca davrandın"
Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler anbean kameralara yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı yorumla dikkat çeken Bahar Candan bu kez konuk olduğu programda ortalığı birbirine kattı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı stil yarışması sayesine şöhrete kavuşan Bahar Candan'la tartışmaya tutuşan epilepsi hastası Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi. Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın müdahale ettiği Çokan, apar topar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...
CANLI YAYINDA KORKU DOLU SANİYELER
Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, "Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.
CANLI YAYINDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri herkesi korkuttu. Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.
BAHAR CANDAN'LA ÇALIŞMAK İSTEMEDİLER
Yaşananlardan dolayı çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek "Bahar varsa biz yokuz" diyerek resti çekti.