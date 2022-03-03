Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler: "Ahlaksızca davrandın"

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Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, "Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.