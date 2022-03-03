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Haberler Magazin Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler: "Ahlaksızca davrandın"

Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler: "Ahlaksızca davrandın"

Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında korku dolu saniyeler anbean kameralara yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı yorumla dikkat çeken Bahar Candan bu kez konuk olduğu programda ortalığı birbirine kattı. Ablası Nihal Candan'ın ardından katıldığı stil yarışması sayesine şöhrete kavuşan Bahar Candan'la tartışmaya tutuşan epilepsi hastası Başak Çokan canlı yayında nöbet geçirdi. Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın müdahale ettiği Çokan, apar topar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...

03.03.2022 12:25 - Son Güncelleme: 03.03.2022 12:32
Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında yürekleri ağza getiren anlar: Ahlaksızca davrandın

CANLI YAYINDA KORKU DOLU SANİYELER

Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, "Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.

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Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında yürekleri ağza getiren anlar: Ahlaksızca davrandın

ÇOKAN: "AHLAKSIZCA DAVRANDIN, SANA TAHAMMÜL ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Araya giren Başak Çokan ise "Ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama."

Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında yürekleri ağza getiren anlar: Ahlaksızca davrandın

"Ben burada gözyaşı dökerken senin 'çantamdan dolar getirin' demen çok ahlaksızca bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında yürekleri ağza getiren anlar: Ahlaksızca davrandın

CANLI YAYINDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri herkesi korkuttu. Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Bahar Candan ile tartışan kadın epilepsi nöbeti geçirdi! Canlı yayında yürekleri ağza getiren anlar: Ahlaksızca davrandın

BAHAR CANDAN'LA ÇALIŞMAK İSTEMEDİLER

Yaşananlardan dolayı çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek "Bahar varsa biz yokuz" diyerek resti çekti.

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