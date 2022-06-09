Bahar Candan eski sevgilisi Rassan Khoshnaw’u ifşa etti! Ebru Gündeş’i açık açık uyardı! Açıklamaları ortalığı karıştırdı

"ŞÖHRET AVCISI VE HASTA!"

Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'daki paylaşımına şu sözlerle devam etti:"Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim.