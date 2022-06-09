Bahar Candan eski sevgilisi Rassan Khoshnaw’u ifşa etti! Ebru Gündeş’i açık açık uyardı! Açıklamaları ortalığı karıştırdı
Bahar Candan eski sevgilisi Rassan Khoshnaw'u ifşa etti! Ebru Gündeş, 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı ancak ünlü şarkıcı konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. İddialar karşısında suskunluğunu koruyan Gündeş'in geçtiğimiz günlerde Rassan Khoshnaw ile bir fotoğrafı basına sızmış ve böylelikle ikilinin aşkı belgelenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafın ardından Khoshnaw'un eski sevgilisi Bahar Candan ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulunarak Ebru Gündeş'i uyardı. Yaşadıklarını bir bir anlatan Candan'ın açıklamaları herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in adı 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw ile aşk dedikodularına karışmıştı.
İddialar karşısında suskunluğunu koruyan Gündeş'in geçtiğimiz günlerde Rassan Khoshnaw ile bir fotoğrafı basına sızmış ve böylelikle ikilinin aşkı belgelenmişti.
Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafın ardından Khoshnaw'un eski sevgilisi Bahar Candan ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulunarak Ebru Gündeş'i uyardı.
"ŞÖHRET AVCISI VE HASTA!"
Rassan Khoshnaw'la bir dönem beraber olduğunu söyleyen Bahar Candan, Instagram'daki paylaşımına şu sözlerle devam etti:"Şöhret avcısı Rassan'la bir dönem birlikteliğim olduğu doğru. Hastalıklı bir ruh yapısı vardı. Bir keresinde elimin üstüne mumun sıcak sıvısını dökmüştü. Ebru Gündeş gibi değerli bir sanatçımızı bu konuda uyarmak isterim.