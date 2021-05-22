Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

"SEHPAM OLARAK DURABİLECEK ÇOCUKLAR VAR"

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Bahar Candan, "5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var" diyerek programı izleyenleri şaşkınlığa uğratmıştı.