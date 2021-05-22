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Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla da olay yaratamaya devam ediyor. Candan, süper minisiyle poz verdiği sırada açılan iç çamaşırını umursamadı. Candan'a ait görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

22.05.2021 15:23 - Son Güncelleme: 22.05.2021 15:23
Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

Moda programlarındaki tavırlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasına giren Bahar Candan, yine dikkat çeken bir olayla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

TV8'de ekranlara gelen İşte Benim Stilim yarışmasındaki hareketleriyle magazin dünyası tarafından sıklıkla konuşulan isimlerden biri olan Bahar Candan, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

"SEHPAM OLARAK DURABİLECEK ÇOCUKLAR VAR"

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Bahar Candan, "5 bin lira, 3 öğün yemek, 1 ara öğün, SGK da yapacağım. Benim için, arkadaşım olarak, hatta arkadaşım olarak değil sehpam olarak durabilecek ve parasını kazanacak bir sürü çok iyi eğitimler almış, benim gibi tertemiz çocuklar var" diyerek programı izleyenleri şaşkınlığa uğratmıştı.

Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

SON POZLARI OLAY YARATTI

Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan son olarak da siyah mini elbisesiyle çeşitli pozlar verdi. Poz verdiği sırada mini elbisesinin altından iç çamaşırı görünen Candan bu durumu umursamadı.

Bahar Candan bildiğiniz gibi kırmızı iç çamaşırının görünmesine aldırmadı! Skandallar kraliçesinden hanesine bir olay daha

İç çamaşırının görünmesine rağmen fotoğraflarını yayınlamaktan çekinmeyen Candan, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.