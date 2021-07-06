Bahar Candan 'bakireyim ve hamileyim' dedi sosyal medyanın beyni yandı! İşte Benim Stilim'in skandallar kraliçesinden olay paylaşım!

Bahar Candan 'bakireyim ve hamileyim' dedi sosyal medyanın beyni yandı! İşte Benim Stilim'in skandallar kraliçesinden olay paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan şikayet eden sosyal medya fenomeni Bahar Candan şu sıralar tatil yapıyor. Son olarak hamilelik testini paylaşan ve 'Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi çıldıracağım' diyen Bahar Candan gündeme bomba gibi düştü.

06.07.2021 17:05 - Son Güncelleme: 06.07.2021 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





