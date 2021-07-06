Bahar Candan 'bakireyim ve hamileyim' dedi sosyal medyanın beyni yandı! İşte Benim Stilim'in skandallar kraliçesinden olay paylaşım!
Bahar Candan 'bakireyim ve hamileyim' dedi sosyal medyanın beyni yandı! İşte Benim Stilim'in skandallar kraliçesinden olay paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda yalnızlıktan şikayet eden sosyal medya fenomeni Bahar Candan şu sıralar tatil yapıyor. Son olarak hamilelik testini paylaşan ve 'Bakireyim ve hamileyim, biri bunun açıklamasını yapabilir mi çıldıracağım' diyen Bahar Candan gündeme bomba gibi düştü.
06.07.2021 17:05
- Son Güncelleme: 06.07.2021 17:08
İşte Benim Stilim'in skandallar kraliçesi Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
Gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" diye yazan Candan, bir sonraki paylaşımında da "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" ifadesini kullandı.
Bahar Candan'ın 'bakireyim ve hamileyim' paylaşımını görenler Candan'dan daha büyük şok yaşadı.
Bahar Candan'ın paylaşımı kısa sürede çok konuşulanlar listesine girerken sosyal medya kullanıcıları da durumu ti2ye almadan geçmedi.
Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda yarışmacı olan Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda ilginç bir paylaşıma imza atmıştı.