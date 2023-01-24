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Haberler Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı'dan özür diledi: "Aşko Şeyma'yı affettin beni de affet" İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir'i de dilini dolamıştı

Bahar Candan Acun Ilıcalı'dan özür diledi: "Aşko Şeyma'yı affettin beni de affet" İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir'i de dilini dolamıştı

Son dönemde yaptığı skandal paylaşım ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde. Önce daha önce ifşaladığı Mert Ramazan Demir'i diline dolayan Bahar Candan sonrasında Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Bahar Candan Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Şeyma'yı affettin beni de affet" dedi.

24.01.2023 08:41 - Son Güncelleme: 24.01.2023 08:41
Bahar Candan Acun Ilıcalı’dan özür diledi: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de dilini dolamıştı

Önceki Söylemezsem Olmaz programına katılan Bahar Candan önce Acun Ilıcalı'yı sonra da Mert Ramazan Demir'i diline doladı.

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Bahar Candan Acun Ilıcalı’dan özür diledi: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de dilini dolamıştı

Programa Seren Serengil'in yerine getirilen Ebru Şancı Candan'a "Survivor'a gider misin*" diye sordu.

Bahar Candan Acun Ilıcalı’dan özür diledi: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de dilini dolamıştı

Candan bu soru üzerine Acun Ilıcalı'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Acun Bey'e sesleniyorum. Gençlikte yaptığım bir takım hatalar olabilir, Acun beni affet aşkom, Şeyma'yı affettin beni de affet"

Bahar Candan Acun Ilıcalı’dan özür diledi: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de dilini dolamıştı

Candan'a neden küs oldukları sorulunca da şöyle yanıt verdi:

Bahar Candan Acun Ilıcalı’dan özür diledi: Aşko Şeyma’yı affettin beni de affet İfşasını çıkardığı Mert Ramazan Demir’i de dilini dolamıştı

"Ben demişim ki 'Murat Boz'la dondurma yemeğe gittik.' Ay ne var bunda dondurma da yemiş olabilir ne var ki! Acun aşko; sevgilisi bence beni kıskanmaz. Çünkü ben Survivor'a gitmek isteyen sıradan ünlüyüm."

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