Badem Şekeri’nin Ayşe’si Burcu Özberk’in bu fotoğrafını hiç görmediniz! Hande Erçel ile o halleri sosyal medyaya damga vurdu
Badem Şekeri'nin Ayşe'si Burcu Özberk'in bu fotoğrafını hiç görmediniz! Alper Saldıran ile başrolünü paylaştığı Badem Şekeri filminin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Burcu Özberk'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Güneşin Kızları dizisinde Hande Erçel ile birlikte rol alan oyuncu, geçmiş yıllara ait fotoğrafıyla çok konuşuldu. Hande Erçel ile Burcu Özberk'in fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Erçel ile Burcu Özberk'in o fotoğrafı…
01.06.2021 22:22
- Son Güncelleme: 01.06.2021 22:25
Güneşin Kızları dizisinde birlikte rol alan Hande Erçel ile Burcu Özberk, kısa süre sonra yakın arkadaş oldular. Burcu Özberk, verdiği bir röportajda Erçel hakkında şunları söylemişti: "Bizim uzun süre görüşemediğimiz oluyor.
Ama bir telefonun ucunda seni anlayan, seni dinleyen birinin olduğunu bilmek bence büyük bir şans. Bir de ben buraya geldiğimde yalnızdım.
Hande kardeşi Gamze ile yaşıyordu. Çok güzel arkadaşlık kurduk. Bu tür şeyleri unutmamak, sahip çıkmak lazım"
Alper Saldıran ile başrolünü paylaştığı Badem Şekeri filminin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Burcu Özberk'in 'ikizim' diye bahsettiği Hande Erçel ile olan bir fotoğrafı gün yüzüne çıktı.
İkilinin yıllar öncesine ait fotoğrafı, sosyal medyaya damga vurdu. Bir ödül töreninde çekilen fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.