Badem Şekeri’nin Ayşe’si Burcu Özberk’in bu fotoğrafını hiç görmediniz! Hande Erçel ile o halleri sosyal medyaya damga vurdu

Badem Şekeri'nin Ayşe'si Burcu Özberk'in bu fotoğrafını hiç görmediniz! Alper Saldıran ile başrolünü paylaştığı Badem Şekeri filminin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Burcu Özberk'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Güneşin Kızları dizisinde Hande Erçel ile birlikte rol alan oyuncu, geçmiş yıllara ait fotoğrafıyla çok konuşuldu. Hande Erçel ile Burcu Özberk'in fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Erçel ile Burcu Özberk'in o fotoğrafı…

01.06.2021 22:22 - Son Güncelleme: 01.06.2021 22:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





