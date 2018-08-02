"İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey. Harika hatun kendisi. Ben Umut'u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı. Gayet güzel sohbet ettik. Kimsenin kavga ettiği falan yok. Tuba çok güzel bir anne, çok güzel bir kadın. Ayrıca bana da yakışmaz. Kimseyi kavga ettirecek bir kadın değilim. Allah korusun, ben de bir çocuk annesiyim."