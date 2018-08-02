Bade İşçil'den yanıt: ''Tuba Büyüküstün beni mi kıskanacak!''
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen, 14 Temmuz'da Sıla'nın,Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konsere gitmiş ve o konserde oyuncu Bade İşçil ile Umut Evirgen'in samimi konuşması Tuba Büyüküstün'ü çileden çıkartmıştı. İşçil konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve bakın neler söyledi...
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen, 14 Temmuz'da Sıla'nın Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konsere gitmişti. Umut Evirgen protokolde oturan 'Ufak Tefek Cinayetler'in güzel oyuncusu Bade İşçil ile samimi bir sohbete başladığı, Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile Bade İşçil arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğu iddia edilmişti.
"İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey. Harika hatun kendisi. Ben Umut'u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı. Gayet güzel sohbet ettik. Kimsenin kavga ettiği falan yok. Tuba çok güzel bir anne, çok güzel bir kadın. Ayrıca bana da yakışmaz. Kimseyi kavga ettirecek bir kadın değilim. Allah korusun, ben de bir çocuk annesiyim."