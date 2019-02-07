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Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil!

Bade İşçil, yaptığı açıklamayla magazin gündemini altüst etti. En son rol aldığı dizinin final yapmasıyla inzivaya çekilen güzel oyuncu Bade İşçil, canlandırdığı karakterlerle ilgili yorumda bulundu. Nebahat Çehre'nin "Varoş rolü oynamak istiyorum" sözüne karşılık İşçil, "Hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde" dedi. İşçil'in bu açıklamasından sonra herkes ünlü sanatçının oğlu Azur'u merak etti.

07.02.2019 14:38 - Son Güncelleme: 07.02.2019 14:49
Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil! Bade İşçil'in oğlu sosyal medya gündeminde

Bade İşçil, yaptığı açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu'nun "Tipim fakire müsait değil!" açıklamasından sonra herkes Bade İşçil'in kim olduğunu merak etmeye başladı.

Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil! Bade İşçil'in oğlu sosyal medya gündeminde

Bade İşçil, önceki gün Teşvikiye sokaklarında objektiflere takıldı.

Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil! Bade İşçil'in oğlu sosyal medya gündeminde

Hastalıklarla boğuştuğunu belirten İşcil; "Havalarla baş etmeye çalışıyoruz. Bir virüstür aldı başını gidiyor. Hasta olmamaya çalışıyoruz. Çocuk da okula gidince her türlü virüsü alıyor" dedi.

Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil! Bade İşçil'in oğlu sosyal medya gündeminde

Öte yandan televizyon dizisi sonlanan İşcil'e genelde Nebahat Çehre gibi zengin kadın rollerinde oynadığı ve fakir bir kadın rolünü de canladırmak isteyip istemediği soruldu.

Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil! Bade İşçil'in oğlu sosyal medya gündeminde

Gelen teklifleri okuyup değerlendirmeye aldığını belirten İşcil; "Çıkarılması zor roller geliyor. Beni de öyle şeyler heyecanlandırıyor. Tabii hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde" ifadelerini kullandı.

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