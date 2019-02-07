Bade İşçil'den şok açıklama: Fakir olmaya tipim müsait değil!
Bade İşçil, yaptığı açıklamayla magazin gündemini altüst etti. En son rol aldığı dizinin final yapmasıyla inzivaya çekilen güzel oyuncu Bade İşçil, canlandırdığı karakterlerle ilgili yorumda bulundu. Nebahat Çehre'nin "Varoş rolü oynamak istiyorum" sözüne karşılık İşçil, "Hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde" dedi. İşçil'in bu açıklamasından sonra herkes ünlü sanatçının oğlu Azur'u merak etti.
07.02.2019 14:38 - Son Güncelleme: 07.02.2019 14:49
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