Bade İşçil mavi bikinisiyle beachlerde salındı görenler dönüp bir daha baktı! 37 yaşında olduğuna kimsenin inanası yok
37 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu Bade İşçil, sıcak havanın tadını oğlu Azur ile birlikte bol bol denize girerek çıkartıyor. Yaklaşık üç yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'tan olan oğlu Azur ile birlikte tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı. Gittiği beach'te oğlu ile keyifli vakit geçiren İşçil, enerjisiyle tüm bakışları üzerine çekti.
09.07.2021 14:38
- Son Güncelleme: 09.07.2021 14:38
Bade İşçil, 2013 yılında dünyaevine girip 2016'da boşandığı iş insanı Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Bodrum tatiline devam ediyor.
Önceki gün oğlu ile Yalıkavak'ta konakladığı otelin iskelesinde görüntülenen 37 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Azur'un site içerisindeki arkadaşlarıyla zaman geçiren Bade İşçil, formda görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
İskeleden çivileme diye tabir edilen şekilde suya atlayıp, çocuklar gibi eğlenen oyuncu, daha sonra güneşlendi.
"ŞU AN ANNE DEĞİLİM"
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı görüntülenen Bade İşçil, "Kadın hastalıkları bölümüne başvurdum. Rutin kontrole geldim, anne olduğum için" demişti.