Bade İşçil mavi bikinisiyle beachlerde salındı görenler dönüp bir daha baktı! 37 yaşında olduğuna kimsenin inanası yok

37 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu Bade İşçil, sıcak havanın tadını oğlu Azur ile birlikte bol bol denize girerek çıkartıyor. Yaklaşık üç yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, eski eşi Malkoç Süalp'tan olan oğlu Azur ile birlikte tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açtı. Gittiği beach'te oğlu ile keyifli vakit geçiren İşçil, enerjisiyle tüm bakışları üzerine çekti.

09.07.2021 14:38 - Son Güncelleme: 09.07.2021 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





