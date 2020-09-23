Haberler Galeri Magazin Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...

Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...

35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin ardından Babil dizi ile ekranlara dönmüştü. Aslı Enver, yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Tabi bunu tüm Türkiye tanık oldu. Geçtiğimiz gün ailesini ziyaret eden Aslı Enver, yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Eski albümleri kurcalayan Enver, bebeklik ve çocukluk kareleriyle yıllar öncesini andı.

23.09.2020 14:41 - Son Güncelleme: 23.09.2020 14:41
Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...

Oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı. 36 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. İşte başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...

YASEMİN KAY ALLEN

Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...
Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...

EDA ECE

Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'in sempatik ismi Walison Fonseca'nın eşi ve kızı sosyal medyayı salladı! Eşi bakın kim çıktı...
Masterchef'in sempatik ismi Walison Fonseca'nın eşi ve kızı sosyal medyayı salladı! Eşi bakın kim çıktı...