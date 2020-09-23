Babil'in yıldızı Aslı Enver'in bu hali sosyal medyayı salladı! Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz...
35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin ardından Babil dizi ile ekranlara dönmüştü. Aslı Enver, yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Tabi bunu tüm Türkiye tanık oldu. Geçtiğimiz gün ailesini ziyaret eden Aslı Enver, yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Eski albümleri kurcalayan Enver, bebeklik ve çocukluk kareleriyle yıllar öncesini andı.
23.09.2020 14:41
- Son Güncelleme: 23.09.2020 14:41
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