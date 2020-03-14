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Babil'in İlay'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Sen de mi Birce...

Babil dizisi, cuma akşamları adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz İlay karakterini canlandıran Birce Akalay. Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteri ile ekranlara dönen 35 yaşındaki Birce Akalay 2004 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak hayatlarımıza girdi. 2004 yılından bu yana Birce Akalay pek çok estetik operasyon geçirdi ve adeta bambaşka birine dönüştü. Birce Akalay'ın eski fotoğraflarını görenler inanamadı. İşte başta Birce Akalay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

14.03.2020 10:10 - Son Güncelleme: 14.03.2020 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





