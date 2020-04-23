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Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

Birce Akalay yeni sevgilisi ile görüntülenince ne yapacağını bilemedi. önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülenen 35 yaşındaki Birce Akalay, sevgilisini kameralardan uzak tutmak için basın mensuplarını konuşarak oyalamaya çalıştı. Balet Can Tunalı ile ayrıldıktan sonra kalbini kimselere açmayan oyuncu, karantina günlerini birlikte geçirdiği romantik sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı. İşte Birce Akalay'ın sevgilisi...

23.04.2020 15:48 - Son Güncelleme: 23.04.2020 16:19
Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

Babil dizisinde başrol oynayan Birce Akalay, önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı.

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Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

SEVGİLİSİ GÖRÜNTÜLENMESİN DİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de bir markette görüntülendi. Marketten ilk çıkan isim ise Birce oldu.

Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini fark etmemesi için röportaj vererek basın mensuplarını oyalamak istedi.

Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

Bu taktiğinin işe yaramayacağını anlayan Akalay, aracına binerek sevgilisini diğer kapıdan almaya gitti. Bu esnada sevgilisinin market poşetleri ile Birce Akalay'ı beklediği görüldü.

Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

Akalay'ın poşetleri araca yerleştiren sevgilisine yardım etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

Balet Can Tunalı ile bir küs bir barışık ilişkisine son verdikten sonra hayatına kimseyi almayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni sevgilisi ile ilk olarak Yeniköy sahilde görüntülenmişti.

yeni sevgilisinin adını sakladı.

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