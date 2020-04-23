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Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği

Birce Akalay yeni sevgilisi ile görüntülenince ne yapacağını bilemedi. önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülenen 35 yaşındaki Birce Akalay, sevgilisini kameralardan uzak tutmak için basın mensuplarını konuşarak oyalamaya çalıştı. Balet Can Tunalı ile ayrıldıktan sonra kalbini kimselere açmayan oyuncu, karantina günlerini birlikte geçirdiği romantik sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı. İşte Birce Akalay'ın sevgilisi...

23.04.2020 15:48 - Son Güncelleme: 23.04.2020 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





