Babil'in İlay'ı Birce Akalay romantik sevgilisiyle yakalanınca... İşte Birce Akalay'ın sevgili paniği
Birce Akalay yeni sevgilisi ile görüntülenince ne yapacağını bilemedi. önceki gün yeni sevgilisiyle Etiler'de görüntülenen 35 yaşındaki Birce Akalay, sevgilisini kameralardan uzak tutmak için basın mensuplarını konuşarak oyalamaya çalıştı. Balet Can Tunalı ile ayrıldıktan sonra kalbini kimselere açmayan oyuncu, karantina günlerini birlikte geçirdiği romantik sevgilisi fark edilmesin diye röportaj vermeye çalışsa da başarılı olamadı. İşte Birce Akalay'ın sevgilisi...
SEVGİLİSİ GÖRÜNTÜLENMESİN DİYE YAPMADIĞINI BIRAKMADI
Oyuncu Birce Akalay önceki gün sevgilisi ile birlikte Etiler'de bir markette görüntülendi. Marketten ilk çıkan isim ise Birce oldu.
Genellikle röportaj vermek istemeyen Birce Akalay, gazetecilerin sevgilisini fark etmemesi için röportaj vererek basın mensuplarını oyalamak istedi.