Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi
Birce Akalay yeni sevgilisi ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Yeniköy sahilde sevgilisi ile el ele yürüyen 35 yaşındaki Birce Akalay, Instagram hesabından yayınladığı frikik pozuyla adından söz ettirirken bu kez de yeni sevgilisi ile gündem oldu. Balet Can Tunalı ile ayrıldıktan sonra kalbini kimselere açmayan oyuncunun sevgilisi olduğunu öğrenenler şoke oldu. İşte Birce Akalay'ın yeni, romantik sevgilisi...
28.02.2020 10:54
- Son Güncelleme: 28.02.2020 11:10
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