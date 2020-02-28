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Babil'in İlay'ı Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi

Birce Akalay yeni sevgilisi ile İstanbul gecelerinde ortaya çıktı. Yeniköy sahilde sevgilisi ile el ele yürüyen 35 yaşındaki Birce Akalay, Instagram hesabından yayınladığı frikik pozuyla adından söz ettirirken bu kez de yeni sevgilisi ile gündem oldu. Balet Can Tunalı ile ayrıldıktan sonra kalbini kimselere açmayan oyuncunun sevgilisi olduğunu öğrenenler şoke oldu. İşte Birce Akalay'ın yeni, romantik sevgilisi...

28.02.2020 10:54 - Son Güncelleme: 28.02.2020 11:10
Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi

Birce Akalay, yeni sevgilisi ile Yeniköy sahilde el ele yakalandı. Balet Can Tunalı ile bir küs bir barışık ilişkisine son verdikten sonra hayatına kimseyi almayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni sevgilisinin adını sakladı.

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Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi

Birce Akalay, tanınmamak için kendini kamufle etti. Şapkasıyla yüzünü gizleyen Akalay, görüntülenmek kurtulamadı.

Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi

Gazetecileri bir anda karşısında gören Akalay, soruları yanıtlamadı. Muhabirlerin, "Birce Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum" diyerek yoluna devam etti.

Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi

Gazetecilerin, "Beyefendinin adını söyler misiniz?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Hayır arkadaşlar, söylemeyeceğim" karşılığını verdi.

Birce Akalay fena yakalandı! İşte Birce Akalay'ın romantik sevgilisi

Yeni aşkıyla 200 metre ileride rutin trafik kontrolüne takılan oyuncu, alkol muayenesinde sıfır promil çıktı.

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