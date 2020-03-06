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Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe Karaali karakteri ile ekranlar dönen Aslı Enver, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Murat Boz ile olan aşkının sona ermesinin ardından, sık sık adı yine onunla anılan Aslı Enver daha önce bir kez evlilik yaptı. Ve eski eşi de son dönemin çapkınlarından biri olan ünlü bir oyuncu. Aslı Enver'in eski eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

06.03.2020 14:29 - Son Güncelleme: 06.03.2020 14:29
Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Aslı Enver'in eski eşi olan o ünlü oyuncu kim?

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Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

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HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

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Babil'in Ayşe'si Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

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