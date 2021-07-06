Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel'in tüyler ürperten hikayesi ortaya çıktı! 'Annem inanmadı' diyen Melisa meğer...
Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel'in tüyler ürperten hikayesi ortaya çıktı! Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davasının ardından ünlülerden gelen taciz itirafları ve bu duruma sessiz kalınmaması gerektiği yönündeki paylaşımlar gündemde yerini aldı. Günlerdir 'baba tacizi' haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel, çocukluk döneminden bu yana zor bir hayat geçiriyor. Dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan donduran cinsten. Melisa Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkım, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç..." sözleriyle anlattı. İşte Melisa Döngel'in yaşadığı korkunç günleri anlattığı dava dosyasına giren sözleri...
'ANNEM BANA İNANMADI' DİYEN MELİSA DÖNGEL'İN TÜYLER ÜRPERTEN HİKAYESİ!
Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel'in tüyler ürperten hikayesi ortaya çıktı! Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ve ünlü isimlerden gelen destek mesajları ile adından söz ettiren Melisa Döngel'in babası tarafından uğradığı cinsel saldırı ve bu sırada annesinden gördüğü tepkiye dair detaylar kan dondurdu.
Dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan dondurdu. Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkımı anlattı: "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç...
Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı, olayın ardından ünlü isimler istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından Döngel'e sosyal medyada destek mesajları yağdı. Davanın detaylarına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde baba A.D. yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.
BABA TUTUKLANDI
Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı. Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu.
Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti. Tutuklanan A.D. hakkında "zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.