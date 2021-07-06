Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel'in tüyler ürperten hikayesi ortaya çıktı! 'Annem inanmadı' diyen Melisa meğer...

Babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel'in tüyler ürperten hikayesi ortaya çıktı! Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davasının ardından ünlülerden gelen taciz itirafları ve bu duruma sessiz kalınmaması gerektiği yönündeki paylaşımlar gündemde yerini aldı. Günlerdir 'baba tacizi' haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel, çocukluk döneminden bu yana zor bir hayat geçiriyor. Dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan donduran cinsten. Melisa Döngel mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı, psikolojik yıkım, "Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç..." sözleriyle anlattı. İşte Melisa Döngel'in yaşadığı korkunç günleri anlattığı dava dosyasına giren sözleri...

06.07.2021 16:28 - Son Güncelleme: 06.07.2021 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





