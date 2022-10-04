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Haberler Magazin Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber'de futbolcu oldu Milli Takım'a çağrıldı

Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber'de futbolcu oldu Milli Takım'a çağrıldı

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 49 yaşındaki eski futbolcunun oğlu Burak da futbolcu oldu. İngiltere'de Queens Park Rangers takımında lisanslı olarak oynayan Burak, U16 Milli Takımı'na da çağrıldı.

04.10.2022 10:04 - Son Güncelleme: 04.10.2022 10:04
Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber’de futbolcu oldu Milli Takım’a çağrıldı

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu da futbolcu. Ancak o babası gibi gol tutmayı değili gol atmayı tercih etti.

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Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber’de futbolcu oldu Milli Takım’a çağrıldı

2012 yılında futbolu bırakan milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, baba mesleğini seçti.

Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber’de futbolcu oldu Milli Takım’a çağrıldı

Babası gibi futbolcu olmak isteyen Burak, küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısında futbola ilk adımı attı.

Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber’de futbolcu oldu Milli Takım’a çağrıldı

Sonra Fenerbahçe'ye geçen Burak, şimdilerde ise eğitim için gittiği İngiltere'de top koşturuyor.

Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber’de futbolcu oldu Milli Takım’a çağrıldı

Londra'nın ünlü futbol kulüplerinden Queens Park Rangers'ın lisanslı oyuncusu olan 15 yaşındaki Burak, Milli Takım kariyerine de adım attı.

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