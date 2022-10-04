Babası gol yememek için uğraştı oğlu gol atmaya uğraşıyor! Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber'de futbolcu oldu Milli Takım'a çağrıldı
Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 49 yaşındaki eski futbolcunun oğlu Burak da futbolcu oldu. İngiltere'de Queens Park Rangers takımında lisanslı olarak oynayan Burak, U16 Milli Takımı'na da çağrıldı.
04.10.2022 10:04 - Son Güncelleme: 04.10.2022 10:04
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu da futbolcu. Ancak o babası gibi gol tutmayı değili gol atmayı tercih etti.