RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Baba'nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

Baba'nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

Baba dizisinin Yaşar'ı Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın kim çıktı! Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Ayda Aksal gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Yaşar Saruhanlı karakterini canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Deniz Hamzaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan babası...

05.04.2022 22:08 - Son Güncelleme: 05.04.2022 22:08
Baba’nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

Baba dizisinde canlandırdığı Yaşar Saruhanlı karakteriyle televizyon izleyicisiyle buluşan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edildi.

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Baba’nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Hamzaoğlu'nun özellikle ailesi merak konusu oldu. 24 Kasım 1979 İstanbul doğumlu ünlü oyuncunun, Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Baba’nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

Baba tarafından aslen Trabzonlu olan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baba-oğul için "Gerçekten benziyorlarmış", "Aklımın ucundan geçmezdi baba-oğul oldukları" yorumları yapıldı.

Baba’nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

İşte Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere ünlülerin babaları...

Baba’nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

OZAN ÇOBANOĞLU

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