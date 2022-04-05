Baba’nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Hamzaoğlu'nun özellikle ailesi merak konusu oldu. 24 Kasım 1979 İstanbul doğumlu ünlü oyuncunun, Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.