Baba'nın Yaşar’ı Deniz Hamzaoğlu Yeşilçam yıldızının oğlu çıktı! Babası bakın kim! Meğer Türk sinemasının vazgeçilmez kötü adamı...
Baba dizisinin Yaşar'ı Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın kim çıktı! Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Hakan Kurtaş, Ayda Aksal gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Yaşar Saruhanlı karakterini canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Deniz Hamzaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan babası...
05.04.2022 22:08 - Son Güncelleme: 05.04.2022 22:08
Baba dizisinde canlandırdığı Yaşar Saruhanlı karakteriyle televizyon izleyicisiyle buluşan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edildi.