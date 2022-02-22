Baba’nın Sevil’i Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklı yıldızıyla...
Baba'nın Sevil'i Beril Pozam'ın sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Baba dizisinde Sevil karakterini canlandıran Beril Pozam'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Beril Pozam evli mi?", "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Pozam'ın Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Beril Pozam'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan sevgilisi...
22.02.2022 18:32 - Son Güncelleme: 22.02.2022 18:32
Baba dizisinde canlandırdığı Sevil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Beril Pozam'ın jayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Afili Aşk, Akrep, Ada Masalı gibi dizilerde rol alan Pozam hakkında araştırma yapanlar, en çok "Beril Pozam evli mi?", "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" sorularının yanıtını arattı.
Pozam'ın Masumlar Apartmanı'nın yakışıklı oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.