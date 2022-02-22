Baba’nın Sevil’i Beril Pozam’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Masumlar Apartmanı’nın yakışıklı yıldızıyla...

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Afili Aşk, Akrep, Ada Masalı gibi dizilerde rol alan Pozam hakkında araştırma yapanlar, en çok "Beril Pozam evli mi?", "Beril Pozam'ın sevgilisi kim?" sorularının yanıtını arattı.