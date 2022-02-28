Baba’nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yatak odası paylaşımıyla gündemde! Yarı çıplak pozlara ilk yorum Damlasu İkizoğlu’ndan geldi
Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat yatak odası paylaşımıyla gündemde! Başrollerini Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel ve Özge Yağız gibi isimlerin paylaştığı Baba dizisinde Şahika karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Meslektaşı Cansel Elçin ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bayat, yatakta verdiği yarı çıplak pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise oyuncu Damlasu İkizoğlu'ndan geldi. İşte Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
28.02.2022 19:14 - Son Güncelleme: 28.02.2022 19:14
2020 yılında meslektaşı Cansel Elçin ile nikah masasına oturan ve ünlü oyuncuyla mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Tuğçe Bayat, özel hayatı ve oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Damlasu İkizoğlu da meslektaşının iddialı paylaşımına kayıtsız kalmayarak yorumuna eklediği emojilerle fotoğrafları beğendiğini dile getirdi.