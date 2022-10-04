Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...
Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Buse Meral, Firuze karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Destan'da canlandırdığı Sırma karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncunun, yeni projesiyle gündem olmasının ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. Meral'in özellikle yaşı merak konusu olurken partneri Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Buse Meral kaç yaşındaymış...
04.10.2022 21:51 - Son Güncelleme: 04.10.2022 21:51
Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Hakan Kurtaş'ın rol aldığı Baba dizisine Firuze karakteriyle dahil olan Buse Meral'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.