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Haberler Magazin Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Buse Meral, Firuze karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Destan'da canlandırdığı Sırma karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncunun, yeni projesiyle gündem olmasının ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. Meral'in özellikle yaşı merak konusu olurken partneri Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Buse Meral kaç yaşındaymış...

04.10.2022 21:51 - Son Güncelleme: 04.10.2022 21:51
Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Hakan Kurtaş'ın rol aldığı Baba dizisine Firuze karakteriyle dahil olan Buse Meral'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

Oyuncunun özellikle yaşı merak edilerek "Buse Meral kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

Ünlü oyuncunun yaşını duyan şaşıp kalırken partneri Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark dikkat çekti.

Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

İşte başta Buse Meral olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Baba’nın Firuze’si Buse Meral hakkında şaşırtan gerçek! Tolga Sarıtaş ile arasındaki fark ağızları açık bıraktı! Buse Meral meğer...

Melis Sezen - 2 Ocak 1997

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