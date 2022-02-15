Baba’nın Emin’i Haluk Bilginer’in gözünden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı 'Aşkın Nur Yengi’nin birebir kopyası'
Şahsiyet adlı dizi ile Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilen ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Baba dizisi ile ekranlara döndü. Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizide Emin Saruhanlı karakterini canlandıran oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bilginer'in özellikle 2006 yılında nikah masasına oturduğu Aşkın Nur Yengi ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun kızını görenler ise hayran kaldı. Annesi Aşkın Nur Yengi'nin gençliğine benzetilen genç kız için "Annesinin birebir kopyası" yorumu yapıldı. İşte Haluk Bilginer'in gözünden sakındığı güzeller güzeli kızı...
15.02.2022 21:11
- Son Güncelleme: 15.02.2022 21:11
Şahsiyet adlı dizi ile Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilen ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Baba dizisi ile ekranlara döndü.
Bilginer'in özellikle 2006 yılında nikah masasına oturduğu Aşkın Nur Yengi ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı merak konusu oldu.
Ünlü çiftin kızlarını görenler ise Aşkın Nur Yengi'nin gençliğine benzetti. Genç kız için sosyal medyada "Güzelliğini annesinden almış", "Annesinin birebir kopyası" yorumları yapıldı.