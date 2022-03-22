Baba'nın Cansu’su Özge Özacar tek paylaşımla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Spor salonundan paylaştı dekolteli tarzı dikkat çekti
Baba'nın Cansu'su Özge Özacar tek paylaşımla sosyal medyayı yaktı kavurdu! Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Hakan Kurtaş gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Cansu karakterini canlandıran Özge Özacar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Dekolteli büstiyeri ve spor taytıyla kamera karşısına geçen Özacar, fit haliyle övgü topladı. İşte ünlü oyuncu Özge Özacar'ın çok konuşulan o paylaşımı...
22.03.2022 22:37 - Son Güncelleme: 22.03.2022 22:37
Baba dizisinde canlandırdığı Cansu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özacar, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarla da sık sık adından söz ettirmişti.