Baba’nın Büşra’sı Özge Yağız’ın kız kardeşine bakın! Gören dilini ısırdı! Gökberk Demirci’nin müstakbel baldızı hayran bıraktı
Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşine bakın! Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Büşra Kalkan (Saruhanlı) karakterini canlandıran Özge Yağız, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Gökberk Demirci ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise kız kardeşiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kardeşi, güzelliğiyle görenleri büyülerken abla-kardeşin benzerliği çok konuşuldu. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli kız kardeşi...
08.03.2022 23:02 - Son Güncelleme: 08.03.2022 23:02
Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Yağız, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.