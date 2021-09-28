Baba Parası’nın Selim’i Ahmet Kural bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Murat Cemcir ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...
Baba Parası'nın Selim'i Ahmet Kural bakın kaç yaşında çıktı! Ünlü oyuncu Ahmet Kural, yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlendiği Baba Parası filminin atv ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından gündem oldu. 2020 yapımı filmde Selim karakterini canlandıran Kural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çağla Gizem Çelik ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ahmet Kural kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Düğün Dernek filmleriyle ünlenen Ahmet Kural ile Murat Cemcir ikilisinin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti. Bakın Ahmet Kural kaç yaşındaymış...
28.09.2021 21:08
- Son Güncelleme: 28.09.2021 21:08
Başrolünde yer aldığı Baba Parası filminin atv ekranlarında izleyici ile buluşmasının ardından gündem olan Ahmet Kural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ahmet Kural hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Öte yandan Düğün Dernek filmleriyle ünlenen Ahmet Kural ile Murat Cemcir ikilisinin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.