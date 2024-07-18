PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Baba-kız aynı filmde! Hababam Sınıfı Askerde’nin Ercüment’i Şafak Sezer’in kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Halit Akçatepe, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Küçükavaz, Peker Açıkalın, Hülya Avşar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı Askerde adlı 2005 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şafak Sezer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Ercüment karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Sezer'in kızıyla aynı filmde rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şafak Sezer'in oyunculuk yapan kızı kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 13:23 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 13:23
Baba-kız aynı filmde! Hababam Sınıfı Askerde’nin Ercüment’i Şafak Sezer’in kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş... 1

Hababam Sınıfı Askerde adlı 2005 yapımı filmde Ercüment karakterini canlandıran Şafak Sezer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Baba-kız aynı filmde! Hababam Sınıfı Askerde’nin Ercüment’i Şafak Sezer’in kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş... 2

Ketenpere, Kolpaçino, Kutsal Damacana, Türk Malı, Alemin Kıralı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

Baba-kız aynı filmde! Hababam Sınıfı Askerde’nin Ercüment’i Şafak Sezer’in kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş... 3

53 yaşındaki Şafak Sezer'in kızıyla aynı filmde rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA