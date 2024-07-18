Baba-kız aynı filmde! Hababam Sınıfı Askerde’nin Ercüment’i Şafak Sezer’in kızı bakın kim çıktı! Meğer o da oyuncuymuş...

Halit Akçatepe, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Küçükavaz, Peker Açıkalın, Hülya Avşar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı Askerde adlı 2005 yapımı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şafak Sezer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Ercüment karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Sezer'in kızıyla aynı filmde rol aldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şafak Sezer'in oyunculuk yapan kızı kimmiş...