Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! "Bilirim bu bakışı..."

24 Ağustos 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın,18 Kasım 2018 tarihinde anne oldu. Demir adını verdikleri oğullarını kucağına alan çiftin mutlu halleri sosyal medyada örnek çift olarak gösteriliyor. Azra Akın'ın oğlu Demir ise annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte Azra Akın ve ünlülerin çocukluk halleri...