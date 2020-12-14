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Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! "Bilirim bu bakışı..."

Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında eşi Atakan Koru ile evliliğinin 3. yılını kutlayan 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak çocukluk halini paylaşan Azra Akın'a ilk yorum kayınvalideden gelirken, ünlülerden de mesaj gecikmedi. 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandıran Atakan Koru - Azra Akın çiftinin oğlu Demir, annesine benzerliği ile dikkat çekiyor.

14.12.2020 18:05 - Son Güncelleme: 14.12.2020 18:44
Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! Bilirim bu bakışı...

Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden geldi. Saniye Hanım, torununun gelinine benzediği ima ederken,"Çok severim çok" vurgusu ise dikkat çekti. Çocukluk halini paylaşan 2002 Kainat Güzeli Azra Akın'ın Atakan Koru ile mutlu bir evliliği var.

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Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! Bilirim bu bakışı...

24 Ağustos 2017 yılında Atakan Koru ile evlenen Azra Akın,18 Kasım 2018 tarihinde anne oldu. Demir adını verdikleri oğullarını kucağına alan çiftin mutlu halleri sosyal medyada örnek çift olarak gösteriliyor. Azra Akın'ın oğlu Demir ise annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte Azra Akın ve ünlülerin çocukluk halleri...

Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! Bilirim bu bakışı...

ÇAĞATAY ULUSOY

Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! Bilirim bu bakışı...
Azra Akın paylaşımıyla sosyal medyayı salladı, ilk yorum kayınvalideden! Bilirim bu bakışı...

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin çocukluk hali...

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