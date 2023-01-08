Azra Akın ile eşi Atakan Koru'dan romantik dakikalar! Demir adında bir oğlu olan 2002 Kainat Güzeli kafede aşka geldi işte böyle yakalandı
Azra Akın ile eşi Atakan Koru'dan romantik dakikalar! Demir adında bir oğlu olan 2002 Kainat Güzeli kafede aşka geldi, kocasıyla kameralara fena yakalandı. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ile Bebek'te bir kafede otururken görüntülendi. Birbirlerini öpücüklere boğan çift, çevredekilere aldırış etmedi. Mekanda yaklaşık 5 saat oturan Akın ve Koru'ya bir arkadaşları eşlik etti. İşte aşka gelen Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun romantik anları...
08.01.2023 11:39 - Son Güncelleme: 08.01.2023 11:47
Azra Akın ile eşi Atakan Koru'dan romantik dakikalar! Demir adında bir oğlu olan 2002 Kainat Güzeli kafede aşka geldi, işte böyle yakalandı...
2002 Kainat Güzeli Azra Akın, Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturdu, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.
Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında ailece Bodrum tatilinde görüntülenen Azra Akın'ın Ortakent'te bulunan bir otelin kumsalında oğluyla geçirdiği eğlenceli anlar gündeme gelmişti.