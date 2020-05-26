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Azra Akın ile Ebru Şallı'nın ortaya çıkan görüntüsü şaşkına çevirdi! İşte 18 yıl önce Azra ve Ebru

Azra Akın ile Ebru Şallı'nın ortaya çıkan görüntüsü şaşkına çevirdi. Ebru Şallı'nın TBT olarak paylaştığı 1999 yılına ait fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. 38 yaşındaki Azra Akın'ın üzerinde mayo, 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın üzerinde de bikininin bulunduğu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcılarından kimisi Azra derken kimisi de Ebru Şallı'yı seçti. O yıllar daha Ebru Şallı'da estetik de yok üstelik...İşte Azra Akın, Ebru Şallı ve diğer ünlülerin eski halleri...

26.05.2020 00:18 - Son Güncelleme: 26.05.2020 00:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





