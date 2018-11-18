Azra Akın doğum yaptı! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi
Azra Akın, Trakya'nın ünlü toprak ağalarından Ahmet Koru'nun oğlu Atakan Koru ile 2013 yılında bir spor salonunda tanıştı ve geçtiğimiz yıl Trakya'ya özgü kır düğününde dünya evine girdi. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, dün akşam özel bir hastanede normal doğum yaparak ilk bebeğini kucağına aldı. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ve erkek bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
18 Kasım 2018 Pazar, 12:22:53
Güncelleme: 13:20:46
Azra Akın, geçtiğimiz yıl Trakya'nın ünlü toprak ağalarından Ahmet Koru'nun oğlu Atakan Koru ile Trakya'ya özgü kır düğününde dünya evine girdi.
Azra Akın, Atakan Koru çiftinin bebekleri dünyaya geldi. 2002 Türkiye Güzeli ve 2002 Miss Universe Kainat Güzeli seçilen Azra Akın, dün İstanbul'da özel bir hastanede normal doğumla bebeğine kavuştu.
AZRA AKIN'IN OĞLU OLDU
Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Azra Akın ve erkek olduğu öğrenilen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.
ANKETE GÖRE EN ÇOK MERAK EDİLEN İKİNCİ BEBEK SEÇİLDİ
Hazırlanan bir anket sonucuna göre Azra Akın ve Atakan Koru çiftinin bebekleri, yüzde 22 oy oranıyla anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden en çok merakla beklenen ikinci bebek seçilmişti.