Azra Akın doğum yaptı! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi

ANKETE GÖRE EN ÇOK MERAK EDİLEN İKİNCİ BEBEK SEÇİLDİ

Hazırlanan bir anket sonucuna göre Azra Akın ve Atakan Koru çiftinin bebekleri, yüzde 22 oy oranıyla anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftlerden en çok merakla beklenen ikinci bebek seçilmişti.