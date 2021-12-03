Aziz'in yıldızı Murat Yıldırım eski eşi o ünlü oyuncu çıktı görenler inanamadı! İşte Murat Yıldırım'ın eski eşi
Ramo dizisinden sonra soluğu yine Show Tv ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde alan Murat Yıldırım, Türkiye'nin sevdiği isimlerden biri. Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya gibi isimlerle bir arada rol alan Murat Yıldırım bir yandan da özel hayatıyla gündemde. Faslı eşi Imane Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım hakkında araştırma yapanlar eski eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun oldu.
Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında "Ölümsüz Aşk" dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.
2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.
2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.
Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakterini oynadı.
2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı. 2012'de Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. 2016 yılında Meryem Uzerli ile birlikte Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı 2015 2016 yıllarında Kocan Kadar Konuş film serisin de başrol oynadı.
Şimdilerde Aziz dizisiyle ekranlarda boy gösteren Murat Yıldırım'ın eski eşi bakın kimmiş. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.