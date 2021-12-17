Aziz’in Prenses Fevziye'si Iman Elbani’nin kardeşi de fenomen çıktı! Murat Yıldırım’ın baldızına bakın 'güzellik genetik' dedirtti
Aziz'in Prenses Fevziye'si Iman Elbani'nin kardeşi de fenomen! Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı Aziz dizisine Mısır Prensesi Fevziye karakteriyle dahil olan Iman Elbani'nin hayatı merak konusu oldu. 2016 yılında Murat Yıldırım ile nikah masasına oturan Faslı oyuncu Iman Elbani'nin özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaşan kız kardeşi Fadwa Elbani'yi görenler ise gözlerini alamadı. Elbani kardeşler için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Murat Yıldırım'ın güzeller güzeli baldızı...
17.12.2021 21:16
- Son Güncelleme: 17.12.2021 21:17
Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım'ın Aziz karakteriyle başrolünü üstlendiği diziye Mısır Prensesi Fevziye rolüyle dahil oldu.
Sosyal medyada 427 bin takipçi sayısına ulaşan Fadwa Elbani için "Ablası gibi çok güzel" yorumu yapıldı.