Aziz'in Hatice Ana'sı Meral Çetinkaya bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş meğer...
Aziz'in Hatice Ana'sı Meral Çetinkaya bakın kaç yaşında çıktı! Kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Füsun Demirel, Fırat Tanış ve Suzan Kardeş gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde Hatice Ana karakterini canlandıran Meral Çetinkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Bizimkiler dizisinin Ayla Hanım'ı olarak hafızalara kazınan oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları "Meral Çetinkaya kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Bakın Meral Çetinkaya kaç yaşındaymış...
14.01.2022 22:57
- Son Güncelleme: 14.01.2022 22:57
Gülbeyaz, Binbir Gece, Öyle Bir Geçer Zaman ki, İstanbullu Gelin, Çukur gibi yapımlarda da rol alan oyuncu son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Çetinkaya'nın hayatı da merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Meral Çetinkaya kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Bursa doğumlu olan ve Kenter Tiyatrosu'nda sergilenecek bir oyunu yönetmek üzere İrlanda'dan gelen bir yönetmene çevirmenlik yapması sonucu tiyatroyla tanışan Meral Çetinkaya, 1989 - 2002 yılları arasında yayınlanan Bizimkiler'de canlandırdığı Ayla Hanım olarak hafızalara kazındı.